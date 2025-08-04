Arana volta aos treinos e deve reforçar o Atlético-MG contra o Flamengo na Copa do Brasil

O técnico Cuca vai poder contar com um importante reforço nesta quarta-feira, diante do Flamengo, em jogo que vale vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. Guilherme Arana se recuperou de uma lesão na coxa esquerda e pode reforçar a lateral do Atlético-MG.

O clube divulgou nesta segunda-feira que o atleta participou normalmente do treinamento com o elenco principal. Com ele em campo, o treinador atleticano ganha uma importante opção nas jogadas ofensivas pelo lado esquerdo.

Sem poder contar com o jogador, Cuca vinha atuando com Junior Alonso pelo setor. Arana se machucou na derrota de 3 a 2 para o Palmeiras no Allianz Parque, em partida realizada no dia 20 de julho. O seu retorno coincide com o duelo decisivo diante do Flamengo.

Ele espera agora se livrar do histórico de lesões que vem atrapalhando a sua sequência. Antes, o jogador havia se lesionado no empate contra o Vitória, em abril, e no mês seguinte voltou a se machucar no clássico com o Cruzeiro, em partidas válidas pelo Brasileirão.

Na atividade desta segunda-feira, Cuca orientou uma atividade técnico/tática para seus atletas. No embalo do triunfo sobre o Red Bull Bragantino no fim de semana (vitória de 2 a 1), o time mineiro encara o Flamengo nesta quarta-feira, em Belo Horizonte, no segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil.