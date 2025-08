Após mensagem no Instagram, Walter fecha com novo clube e revela quando pensa em se aposentar

Walter terá pela frente o terceiro clube em 2025. CRA FC / Divulgação

Aos 36 anos, o atacante Walter foi anunciado por um novo clube. Campeão da Libertadores de 2010 com o Inter, ele jogará no Clube de Regatas Aquidauana (CRA-MS), clube que tem pela frente o Campeonato Sul-Mato-Grossense Série B.

Este será o terceiro clube do atleta em 2025. Primeiro, ele disputou a Copa Alagoas pelo Guarany-AL. Depois, vestiu as cores do Tupy-GO, na segunda divisão de Goiás. O CRA será o 23° time da carreira do atacante.

Além da passagem pelo Inter, Walter também defendeu outros clubes tradicionais do futebol brasileiro como Goiás, Cruzeiro, Fluminense e Athletico-PR.

Uma curiosidade sobre a negociação é que ela começou por meio das redes sociais. A partir de um primeiro contato com o presidente da equipe, Walter ouviu a proposta e fechou com o time.

— Ele me achou no Instagram. Eu vi pelas palavras dele que é um projeto bacana e estou abraçando esse projeto aí. Por isso que foi minha escolha, deixei outras coisas para trás e estou focado nesse projeto — disse o jogador, que reforçou estar muito feliz.

O futuro de Walter

Quando diz que deixou coisas para trás, Walter revela que foi uma mudança nos próximos passos. Já acertado com um clube que disputará a primeira divisão estadual em 2026, ele pediu para adiar a ida para ganhar ritmo de jogo no CRA.

— É um projeto que ia começar agora em setembro, final de setembro, até ano que vem. Era oito meses de contrato. Mas aí eu tive uma conversa com o presidente, e botei para o dia 4 de novembro, porque ia só treinar nesse resto de ano. Eu falei para ele, eu preciso pegar ritmo de jogo, preciso estar jogando.

Historicamente com problemas contra a balança, Walter celebrou neste ano a perda de 40 kg. Ele revelou que não sofre mais com o peso e tem uma "cabeça" mais preparada para lidar com a situação. A vida mais saudável permite ao atacante projetar mais dois anos no futebol.