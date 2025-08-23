Após levar 2 a 0, Barcelona vira sobre Levante com gol contra e assistência de Raphinha

Como aconteceu na estreia no Campeonato Espanhol, o Barcelona marcou três gols neste sábado (23). Mas, desta vez, o roteiro foi bem diferente. Após levar 2 a 0 do Levante no primeiro tempo, o time catalão empatou em apenas três minutos e decretou a virada aos 45 minutos do segundo tempo, por 3 a 2. Raphinha foi o autor da assistência de um dos gols em Valência.
Vindo de um 3 a 0 sobre o Mallorca, na primeira rodada, o Barça desponta na tabela de LaLiga, agora com seis pontos. O triunfo deste sábado contou com gols dos catalães somente no segundo tempo, com Pedri, Ferran Torres e Elgezabal, contra.
O jogo em Valência contou com um primeiro tempo inesperado. Com apoio da torcida, o Levante balançou as redes por três vezes, mas somente dois lances valeram. Depois do gol anulado por impedimento aos 7, o time da casa abriu o placar aos 14, num belo contra-ataque finalizado por Iván Romero, que conteve dois marcadores na área e bateu para as redes.
Nos acréscimos da etapa, José Luis Morales anotou o segundo gol do Levante, em cobrança de pênalti após toque de mão na área. Surpreendido, o Barcelona tinha dificuldades no ataque. Em sua melhor chance, aos 36, Ferran Torres desperdiçou chance incrível ao mandar no travessão quando estava na marca do pênalti.
Para o segundo tempo, o técnico Hansi Flick mudou metade do ataque catalão. Sacou Marc Casado, Marcus Rashford e Balde para as entradas de Gavi, Dani Olmo e Robert Lewandowski. Como consequência, o time visitante passou a frequentar mais o ataque.
Assim, o susto da torcida catalã durou pouco. Os visitantes anotaram dois gols num intervalo de apenas três minutos e empataram o duelo. Aos 4, Pedri acertou lindo chute de longe e não deu chances para o goleiro Campos. Na sequência, aos 7, Raphinha cobrou escanteio na área e Ferran Torres se redimiu ao escorar de primeira para colocar 2 a 2 no placar.
A pressão do Barça veio, mas demorou a dar resultados. Após muita pressão, a virada veio aos 45 minutos. No lance decisivo, Lamine Yamal levantou na área e o zagueiro Elgezabal escorou de cabeça contra as próprias redes, selando a vitória do time catalão.
Mais cedo, Mallorca e Celta de Vigo empataram em um gol. Javi Rueda, aos 38 do primeiro tempo, abriu o placar para os visitantes. E Mateu Morey empatou para o Mallorca, aos 42 da etapa final.