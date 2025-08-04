Após desempenho ruim, Bruno Fratus analisa Brasil no Mundial de Natação: "Tem que ter cobrança porque existe investimento"

Fratus foi medalhista olímpicos nos Jogos de Tóquio. CHRISTOPHE SIMON / AFP

Dona de 15 medalhas olímpicas, a natação brasileira vem sofrendo com um mau momento. No último final de semana, encerrou sua participação no Mundial da modalidade sem medalhas pela terceira vez seguida e com apenas duas finais disputadas, o menor número desde 2005.

Dono do bronze em Tóquio nos 50m livre e comentarista do Sportv no campeonato realizado em Singapura, Bruno Fratus usou suas redes sociais para analisar a participação brasileira no Mundial.

— Podia ser melhor. Arrisco dizer que temos os nadadores mais bem cuidados do mundo. Nós temos um sistema clubístico que paga muito bem, que oferece toda uma infraestrutura de treino, piscina, musculação, os clubes como Pinheiros, Minas, Praia Clube, Flamengo, são clubes gigantes, tem uma estrutura muito boa. Tem que ter cobrança porque existe investimento, existe infraestrutura, existe dedicação. Falta um pouco da parte da liderança, falta também um pouco da parte dos técnicos se atualizarem — ressaltou o dono de quatro medalhas em Mundiais.

O melhor desempenho brasileiro no campeonato foi de Guilherme Caribé. Aos 22 anos, foi quarto colocado nos 100m livre, oitavo nos 50m borboleta e ficou a um centésimo da vaga na final dos 50m livre. Fratus também falou sobre a parte dos atletas na campanha em Singapura.

— Falta um senso de responsabilidade de quem sobe no bloco com a bandeira do Brasil na touca. Não estou falando que é todo mundo, quem nadou bem sabe que nadou bem. Quem não nadou bem sabe que tem que escutar. Até porque não adianta ficar passando a mão na cabeça o tempo todo — completou.

O ex-nadador se colocou à disposição da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) para ajudar a colocar o Brasil novamente nos pódios da modalidade.