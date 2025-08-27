Aos 14 anos, judoca do União é vice-campeão mundial sub-18

Brasileiro ficou com a prata na Bulgária. Divulgação / IJF

O judô brasileiro segue brilhando pelo mundo. Aos 14 anos, o judoca Arthur Bonato, do Grêmio Náutico União, foi vice-campeão mundial no Campeonato Mundial Cadete de Judô, realizado em Sofia, na Bulgária.

Na categoria até 50kg, o brasileiro venceu cinco confrontos e só parou na final para o uzbeque Khushnud Sultanov. Bonato pontuou primeiro com um yuko, mas sofreu a virada do europeu.

Antes, o judoca do União venceu o georgiano Saba Bolkvadze, o argelino Ala Eddine Sahraoui, o kuwaitiano Abdulwahab Alshammari e o búlgaro Tsvetelin Martinov.

Contra o jovem da Bulgária na semifinal, teve confronto equilibrado. Nos instantes finais, Bonato conseguiu um waza-ari, e já assegurou outro com imobilização, fechando a luta com ippon e conquistando a vaga na grande decisão.