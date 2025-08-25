André Silva e Marcos Antonio têm lesões diagnosticadas e desfalcam o São Paulo

O técnico Hernán Crespo sofreu duas baixas no elenco são-paulino para os próximos jogos. O caso mais grave é o do atacante André Silva, com problema no ligamento cruzado posterior e um estiramento no ligamento cruzado do joelho direito. Já Marcos Antonio teve uma lesão na parte posterior da coxa esquerda.

Substituído durante a vitória contra o Atlético-MG, André Silva foi submetido a um exame de ressonância magnética, que detectou o problema. Nesta terça-feira, acompanhado pelo médico do clube, Ricardo Galotti, o jogador passará por uma consulta com doutor Moisés Cohen, quando haverá a definição da conduta de tratamento.

Caso seja necessária uma cirurgia, o atacante só volta a defender o São Paulo na próxima temporada. Com Rayan Francisco e Calleri entregues ao departamento médico, o técnico Hernán Crespo passa a ter apenas o argentino Dinenno na posição.

Já o caso do volante Marcos Antonio é menos grave. O jogador já iniciou o processo de recuperação no REFFIS Plus e a expectativa é de um retorno mais breve. Ele deve estar em condições de atuar no jogo de ida das quartas de final da Libertadores, contra a LDU. O confronto está marcado para o dia 18 de setembro, em Quito.