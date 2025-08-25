Ancelotti tem 15 atletas definidos na seleção e avisa: 'Estar 100% é critério muito importante'

Carlo Ancelotti surpreendeu ao anunciar os 25 convocados para os jogos finais das Eliminatórias, contra Chile e Bolívia, ao trocar nove nomes da primeira chamada, no fim de maio. O treinador italiano explicou que pretende observar novas peças, admitiu já ter 15 peças definidas para a Copa do Mundo e mandou um recado para quem espera estar na lista final para a competição de 2026, nos Estados unidos, México e Canadá: 'Estar 100% (fisicamente) é critério muito importante'

Como prometido, Ancelotti respondeu as perguntas em português. Se atrapalhou em uma ou outra palavra, misturando com espanhol, mas mostrou que já está se ambientando ao idioma. Chegou a brincar com um ou outro repórter que "não fez a pergunta devagarinho." E começou explicando as tantas trocas.

"Se falarmos da lista, mudou um pouco em relação à primeira convocação, contra Equador e Paraguai. São nove jogadores que não estão agora, como Carlos Augusto, Beraldo, Léo Ortiz, Danilo, Andreas Pereira, Ederson, Gerson, Antony e Vinicius (Júnior, suspenso e que ganhou um descanso). Eles não estão porque a ideia que tenho é conhecer novos jogadores que eu não conheço bem, sobre perfil profissional e pessoal", explicou. "(perfil) Técnico conheço a todos, mas quero conhecer outros que podem ajudar a seleção a fazer as coisas bem."

Apesar das trocas, Ancelotti foi categórico ao dizer que ninguém está descartado. Ao contrário, o pensamento é de aumentar a concorrência e, por consequência, deixar os candidatos ainda mais ligados em seus clubes. Estar jogando com frequência será decisivo, o que pode fazer Rodrygo e Endrick, ambos do Real Madrid, buscarem uma nova casa para estarem em evidência. Até mesmo Neymar terá de demonstrar mais em campo.

"Esses que não estão, trabalharam bem na primeira convocação e quero a cada um deles agradecer. Nessa segunda não está Neymar, que teve um pequeno problema na última semana, mas ele não precisamos testá-lo. Todo mundo conhece, mas como todos os outros, tem de chegar em boa condição física para estar e ajudar a equipe nacional a fazer o melhor na Copa do Mundo", disse Ancelotti, batendo na tecla de que os jogadores definirão seu destino na seleção.

Além dos testes contra Chile e Bolívia, a seleção ainda contará com três Datas Fifa pela escolha final. "Os amistosos que teremos em outubro, novembro e março (ainda com rivais indefinidos) será para conhecer bem os jogadores e, por sorte, o Brasil tem muito, muito bons jogadores em todo o mundo. Aqui, na Europa, Arábia, Rússia... Uma lista nova e não será fácil, mas vamos prepará-la bem. Vou aproveitar esses meses para definir a lista para a seleção fazer bem na Copa do Mundo.

O italiano admitiu que tem mais de 50 nomes em condições de jogar a Copa. E que só definirá os 23 na última semana antes de ter de entregar os relacionados à Fifa. Mas ninguém vai se garantir apenas pela fama.

"Obviamente que eu não posso chamar todos que eu não conheço, creio que esse grupo tem de ter uma base fixa de jogadores que serão muito importantes na Copa do Mundo. Ao redor desse grupo, temos de colocar como fizemos nessa convocação, com jogadores que poderão estar na lista definitiva", advertiu.

"A ideia é essa, quero ter um grupo fixo de 14, 15 jogadores. Hoje posso pensar que esses vão estar no Mundial e os outros vou rodar um pouco para ter a lista definitiva. Por Rodrygo tenho muito carinho, como a todos. Ontem ele jogou muito bem pelo Real Madrid, mas é o primeiro jogo depois de muito tempo, então ele tem tempo para se preparar bem e voltar. Um critério muito importante que a comissão considera é o aspecto físico", enfatizou.

"Jogador que joga na seleção, tem de estar 100% de sua condição física. Isso é um critério muito, muito importante para a gente. Porque há muita competência em qualquer posição, de lateral-direito, zagueiro, meio-campista, extremos... A competência é muito grande e se não estiver 100% não será problema para mim chamar outro."