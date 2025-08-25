Lista de Ancelotti conta com mais nomes que atuam no Brasileirão. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

A Seleção Brasileira foi convocada pelo técnico Carlo Ancelotti, nesta segunda (25), para os últimos dois jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Esta foi a segunda convocação do técnico italiano pela Amarelinha.

A lista conta com novidades que atuam no Brasileirão e no Exterior. Do Campeonato Nacional, chama atenção os jogadores do Cruzeiro Fabrício Bruno e Kaio Jorge. De fora, surgem dois ex-jogadores do Grêmio: os laterais do Monaco Caio Henrique (novidade) e Vanderson. O ex-goleiro do Inter Alisson é outro que integra a lista.

Além dos laterais do Monaco e os jogadores cruzeirense, também foram convocados pela primeira vez por Ancelotti: Douglas Santos, do Zenit, Joelinton, do Newcastle, João Pedro, do Chelsea e o meia do West Ham, Lucas Paquetá, que volta a ser convocado após absolvição de acusação de envolvimento com apostas esportivas.

Já garantindo no Mundial de 2026, o Brasil recebe o Chile, dia 4 de setembro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 17ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2026. Depois, dia 9, encerra sua campanha na competição em El Alto, diante da Bolívia.

Ausências

Ancelotti já havia revelado que pouparia alguns daqueles com lugar praticamente garantido na Copa do Mundo, dando espaço a nomes que deseja ter maior contato. É o caso de Vinicius Júnior, por exemplo, que não foi chamado por estar suspenso do primeiro jogo diante do Chile. Outro velho conhecido do Real Madrid, Rodrygo também não foi convocado pelo mesmo motivo.

Além deles, cotado nas últimas semanas para retornar à Amarelinha após quase dois anos, Neymar ficou de fora da lista. O camisa 10 do Santos esteve entre os pré-convocados, mas não foi chamado. Ele está em tratamento intensivo devido a um edema na coxa.

— Neymar teve um pequeno problema na última semana. Mas não precisamos testá-lo, todos o conhecem muito bem. Como todos os outros, Neymar tem que chegar com uma boa condição física — explicou Ancelotti, que afirmou não ter entrado em contato com o craque santista para explicar a não convocação.

Confira os 25 convocados da Seleção Brasileira

Goleiros

Alisson - Liverpool

Bento - Al-Nassr

Hugo Souza - Corinthians

Laterais

Wesley - Roma

Alex Sandro - Flamengo

Caio Henrique - Monaco

Douglas Santos - Zenit

Vanderson - Monaco

Zagueiros

Marquinhos - PSG

Gabriel Magalhães - Arsenal

Fabrício Bruno - Cruzeiro

Alexsandro - Lille

Meio-campistas

Andrey - Chelsea

Bruno Guimarães - Newcastle United

Joelinton - Newcastle United

Casemiro - Manchester United

Lucas Paquetá - West Ham

Atacantes

Estevão - Chelsea

Gabriel Martinelli - Arsenal

João Pedro - Chelsea

Kaio Jorge - Cruzeiro

Luiz Henrique - Zenit

Matheus Cunha - Manchester United

Raphinha - Barcelona

Richarlison - Tottenham