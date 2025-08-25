A Seleção Brasileira foi convocada pelo técnico Carlo Ancelotti, nesta segunda (25), para os últimos dois jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Esta foi a segunda convocação do técnico italiano pela Amarelinha.
A lista conta com novidades que atuam no Brasileirão e no Exterior. Do Campeonato Nacional, chama atenção os jogadores do Cruzeiro Fabrício Bruno e Kaio Jorge. De fora, surgem dois ex-jogadores do Grêmio: os laterais do Monaco Caio Henrique (novidade) e Vanderson. O ex-goleiro do Inter Alisson é outro que integra a lista.
Além dos laterais do Monaco e os jogadores cruzeirense, também foram convocados pela primeira vez por Ancelotti: Douglas Santos, do Zenit, Joelinton, do Newcastle, João Pedro, do Chelsea e o meia do West Ham, Lucas Paquetá, que volta a ser convocado após absolvição de acusação de envolvimento com apostas esportivas.
Já garantindo no Mundial de 2026, o Brasil recebe o Chile, dia 4 de setembro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 17ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2026. Depois, dia 9, encerra sua campanha na competição em El Alto, diante da Bolívia.
Ausências
Ancelotti já havia revelado que pouparia alguns daqueles com lugar praticamente garantido na Copa do Mundo, dando espaço a nomes que deseja ter maior contato. É o caso de Vinicius Júnior, por exemplo, que não foi chamado por estar suspenso do primeiro jogo diante do Chile. Outro velho conhecido do Real Madrid, Rodrygo também não foi convocado pelo mesmo motivo.
Além deles, cotado nas últimas semanas para retornar à Amarelinha após quase dois anos, Neymar ficou de fora da lista. O camisa 10 do Santos esteve entre os pré-convocados, mas não foi chamado. Ele está em tratamento intensivo devido a um edema na coxa.
— Neymar teve um pequeno problema na última semana. Mas não precisamos testá-lo, todos o conhecem muito bem. Como todos os outros, Neymar tem que chegar com uma boa condição física — explicou Ancelotti, que afirmou não ter entrado em contato com o craque santista para explicar a não convocação.
Confira os 25 convocados da Seleção Brasileira
Goleiros
- Alisson - Liverpool
- Bento - Al-Nassr
- Hugo Souza - Corinthians
Laterais
- Wesley - Roma
- Alex Sandro - Flamengo
- Caio Henrique - Monaco
- Douglas Santos - Zenit
- Vanderson - Monaco
Zagueiros
- Marquinhos - PSG
- Gabriel Magalhães - Arsenal
- Fabrício Bruno - Cruzeiro
- Alexsandro - Lille
Meio-campistas
- Andrey - Chelsea
- Bruno Guimarães - Newcastle United
- Joelinton - Newcastle United
- Casemiro - Manchester United
- Lucas Paquetá - West Ham
Atacantes
- Estevão - Chelsea
- Gabriel Martinelli - Arsenal
- João Pedro - Chelsea
- Kaio Jorge - Cruzeiro
- Luiz Henrique - Zenit
- Matheus Cunha - Manchester United
- Raphinha - Barcelona
- Richarlison - Tottenham
Produção: Leo Bender