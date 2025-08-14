Karol G fará show em intervalo de jogo da NFL no Brasil; Ana Castela cantará hino

Karol G será atração do show do intervalo. YouTube / Reprodução

As atrações do jogo da NFL no Brasil, no dia 5 de setembro, na Arena do Corinthians, em São Paulo, foram divulgadas nesta quinta-feira (14). O perfil oficial da liga de futebol americano anunciou as artistas que se apresentarão antes da partida e no intervalo do duelo entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs.

O grande show será no intervalo, como bom evento esportivo norte-americano. A cantora Karol G, de 34 anos, será a atração. A colombiana é um dos principais nomes do reggaeton.

A responsável pelo hino brasileiro será Ana Castela. A cantora de 21 anos, conhecida como "Boiadeira", é um dos principais sucessos do Brasil nos últimos anos.

— Eu nunca imaginei que teria a chance de cantar o Hino em um evento como um jogo da NFL, especialmente no Brasil. É uma honra imensa, a emoção é indescritível. Vai ser um momento muito especial, não só para mim, mas para todos que estiverem assistindo. Confesso que estou um pouco nervosa. Mal posso esperar para estar lá — comemorou Ana Castela.

Já o hino dos Estados Unidos será interpretado por Kamasi Washington, saxofonista de 44 anos, natural da Califórnia, nos EUA.