Ana Beatriz Fraga é bronze no sabre, e esgrima brasileira termina Pan Júnior com quatro medalhas

Ana Beatriz vibra com o bronze. Ana Patricia / COB/Divulgação

A esgrima brasileira fez uma campanha histórica nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção, no Paraguai, e encerrou com quatro medalhas, sendo uma de prata e três de bronze.

Nesta terça-feira (12), Ana Beatriz Fraga levou o bronze no sabre feminino. A atleta de 16 anos, do Pinheiros (SP), fez uma ótima campanha na fase de poules (grupos) e se classificou com três vitórias e apenas uma derrota.

Já na fase eliminatória, teve dois reencontros com as adversárias da primeira etapa. Primeiro, ela passou pela paraguaia Luciana Castillo por 15 a 11. Logo depois, nas quartas de final, passou pela venezuelana Ariana Jimenez, por 15 a 13, devolvendo a derrota da etapa anterior.

Ana enfrentou na semifinal a argentina Catalina Borelli e liderou até a virada em 8 a 7, mas a adversária empatou em 10 a 10, e levou a melhor no toque decisivo, 15 a 14.

Giorgio Fumagalli é nono no florete

O outro brasileiro a competir nesta terça foi Giorgio Fumagalli, que nas poules só venceu um de quatro confrontos.