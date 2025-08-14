Altos investimentos na maior liga do mundo: os destaques da Premier League 2025/2026

Liverpool de Salah é o atual campeão da Premier League. Premier League / Reprodução

A liga mais rica e mais assistida do mundo começa a ser disputada nesta sexta-feira (15), com expectativa de equilíbrio e novas caras nos campos ingleses. A 32ª edição da Premier League vai até o dia 24 de maio de 2026. O Liverpool é o atual campeão.

Os 20 clubes que disputam o torneio gastaram 2,3 bilhões de euros (R$ 14 bilhões, na cotação atual), segundo o site Transfermkt. Um dos motivos para o alto investimento é o fato de que seis equipes inglesas estão disputando a Champions League.

Os que subiram

A edição 2025/2026 terá a presença do Leeds, Burnley e Sunderland, promovidos da Championship (a segundona inglesa). Leicester, Ipswich Town e Southampton foram os rebaixados na última temporada.

Liverpool quer repetir o sucesso

Frimpong foi uma das contratações da temporada. DARREN STAPLES / AFP

Atual campeão, o Liverpool investiu pesado no mercado, sendo o clube que mais gastou: 293,6 milhões de euros (R$ 1,8 bilhão). O jogador mais caro foi Florian Wirtz, destaque do Bayer Leverkusen nas últimas temporadas. O meia de 22 anos foi comprado por 125 milhões de euros (R$ 789,6 milhões).

A investida no futebol alemão foi alta. O atacante Hugo Ekitiké, 23, e o lateral-direito Jeremie Frimpong, 24, foram outros reforços vindos da Bundesliga. Os mencionados também se destacam pela juventude — o que mostra a preocupação do Liverpool com a renovação do elenco. Milos Kerkez, 21, e Ármin Pécsi, 20, são duas promessas húngaras que chegaram.

Também houve saídas de impacto no elenco de Arno Slot. Luis Díaz foi vendido para o Bayern de Munique, Darwin Nuñez foi para o futebol saudita e Trent Alexander-Arnold para o Real Madrid. Os Reds também precisarão lidar com a ausência de Diogo Jota, que fatalmente faleceu em um acidente de trânsito em julho deste ano.

Agora vai, Arsenal?

Gyokeres foi um dos artilheiros da última temporada. GLYN KIRK / AFP

Após amargar três vice-campeonatos seguidos, o Arsenal vai com todas as forças na Premier League. O problema era centroavante? Os Gunners buscaram um dos artilheiros da última temporada. Viktor Gyokeres foi contratado por 65,8 milhões de euros (R$ 415 milhões), após o sueco marcar 54 gols pelo Sporting.

Destaque da seleção espanhola e da Real Sociedad, Zubimendi chegou a preço de ouro. Foram 70 milhões de euros (R$ 442 milhões) no volante espanhol de 26 anos, que chega para jogar ao lado de Rice e Odegaard.

Mikel Arteta tem o elenco na mão e agora torce para os jogadores se manterem saudáveis para brigar até o fim pelo título, que não vem desde 2003/2004.

Campeão do Mundo sonha alto

Chelsea venceu o Mundial de Clubes e quer a Premier League. HENRY NICHOLLS / AFP

O atual campeão do Mundial de Clubes tem motivos de sobra para acreditar no título da Premier League. O jovem time amadureceu e encontrou um padrão de jogo que deu certo.

João Pedro foi contratado e já deu resultado. Os 63,7 milhões de euros (R$ 402 milhões) já foram pagos com os gols no Mundial. Ele se junta a Cole Palmer como referências ofensivas, além das chegadas dos jovens Jamie Gittens e Estêvão, que já devem ganhar minutos do técnico Enzo Maresca.

City em reconstrução

Pep Guardiola segue como a mente por trás do City. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

A última temporada do Manchester City foi complicada, sem títulos expressivos e derrotas impactantes. O clube foi ao mercado antes mesmo do Mundial e já apresentou seus novos reforços no torneio, como Reijnders, Ait-Noury e Cherki.

As saídas chamaram mais a atenção no time de Pep Guardiola. Nomes importantes na história do City foram embora, como Éderson e De Bruyne, e outros atletas estão deixando o clube, como Jack Grealish e Savinho.

United investindo no ataque

Matheus Cunha (D) chegou com moral e será o camisa 10. AJ REYNOLDS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O outro lado de Manchester investiu pesado em contratações, principalmente no ataque. Sesko, Mbeumo e Matheus Cunha totalizaram mais de 225 milhões de euros (R$ 1,4 bilhão).

O United teve a pior campanha da sua história na última temporada, sendo o 16º colocado. Mesmo assim, Ruben Amorim foi mantido no cargo e terá uma nova oportunidade de fazer algo diferente.

Tottenham quer mais títulos

Tottenham quer montar um time capaz de disputar a Premier League. MARCO BERTORELLO / AFP

A maldição de não vencer títulos acabou na última temporada, com a conquista da Europa League. Esse foi o único motivo para o Tottenham comemorar, pois foi o 17º colocado, na beira da zona do rebaixamento.

Para a nova disputa, a equipe londrina trocou de treinador, apostando em Thomas Frank, que obteve sucesso no Bredtforf. A saída do ídolo Son, para os EUA, mexeu com o torcedor.

Mohammed Kudus, Mathys Tel e Kevin Danso foram apostas do Tottenham, que segue no mercado para ter um time capaz de competir na Premier League.

Brasileiros na PL

Estêvão é novidade na Premier League. GLYN KIRK / AFP

Até o momento são 34 brasileiros que disputarão a Premier League em 2025/2026. As novidades são Estêvão, do Chelsea, Igor Jesus e Jair, do Nottingham Forest, e Lucas Perri, do Leeds.

Onde assistir à Premier League

As partidas serão transmitidas na ESPN e no Disney+.

Regulamento

A Premier League 2025/2026 vai de 15 de agosto de 2025 a 24 de maio de 2026. Cada clube joga 38 partidas — ida e volta e todos contra todos. Já os critérios de desempate são saldo de gols, confronto direto e fair play.

Os quatro primeiros se classificam para a fase de liga da Champions League, já o quinto garante vaga na Europa League — a outra vaga para a competição é do vencedor da FA Cup. A classificação na Conference League é destinada ao sexto colocado.

Já para a parte de baixo da tabela, os três últimos colocados são rebaixados para a Championship 2026/2027.

Maiores campeões da Premier League

Manchester United (13)

Manchester City (8)

Chelsea (5)

Arsenal (3)

Liverpool (2)

Blackburn (1)

Leicester (1)