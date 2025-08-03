Alonso sobre 6º lugar de Bortoleto: 'Se fosse inglês, seria capa de todos os jornais'

O bicampeão de Fórmula 1 Fernando Alonso voltou a elogiar Gabriel Bortoleto, sexto colocado com a Sauber no GP da Hungria deste domingo. Com a colocação, sua melhor até agora em sua primeira temporada, o brasileiro chegou aos 14 pontos, ocupando o 17º lugar no campeonato.

Depois da corrida disputada no circuito húngaro, Alonso voltou a afirmar que Bortoleto é o melhor novato da Fórmula 1 em 2025 e afirmou que o brasileiro teria mais destaque na mídia internacional se tivesse outra nacionalidade.

"(Bortoleto) acelera sempre, não comete erros e está sempre te pressionando. Ele é o melhor novato dessa geração, demonstrou no ano passado (na Fórmula 2) com carros iguais", afirmou o piloto da Aston Martin em entrevista à ESPN.

"Se fosse inglês ou algo assim e chegasse em sexto com uma Sauber, seria a capa de todos os jornais amanhã. É uma coisa excepcional o que ele faz, eu espero que as pessoas o vejam", acrescentou o espanhol.

Bortoleto largou na sétima posição. Na primeira volta, o brasileiro superou o canadense Lance Stroll e subiu para sexto. O novato adotou a estratégia de um pit stop, preservando os pneus médios, e conseguiu manter a colocação até o fim.