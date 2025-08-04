Almir Júnior conquista ouro no salto triplo do Troféu Brasil e garante vaga no Mundial

Almir e o técnico Arataca com a medalha de ouro. Divulgação / Sogipa

O saltador Almir Júnior, da Sogipa, conquistou neste domingo (3) a medalha de ouro do salto triplo no Troféu Brasil de Atletismo, disputado no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo.

Com a marca de 17m07cm, Almir confirmou seu quarto título na história da competição e ainda garantiu classificação para o Campeonato Mundial, que será disputado em Tóquio entre os dias 13 e 21 de setembro.

A medalha de prata foi para Elton Petronilho, do Pinheiros (SP), que atingiu 16m88cm. O bronze ficou com João Pedro de Azevedo (Ideal Brasil de Desenvolvimento Socio-Cultural e Desportivo-RJ) com 16m62cm.

Outro atleta da Sogipa na prova, Gilvan Ribeiro, que havia terminado em quarto nas eliminatórias, foi apenas o 11º colocado com 14m75cm.



