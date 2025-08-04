Alexsander se apresenta no Atlético-MG com discurso de recomeço e ambição por seleção

Apresentado oficialmente pelo Atlético-MG na tarde desta segunda-feira, na Arena MRV, Alexsander falou mais como um jogador que volta a se encontrar com sua essência do que como alguém recém-chegado. Aos 21 anos, o volante deixou claro que, mais do que um reforço, enxerga o retorno ao Brasil como um recomeço. Após um ano no futebol saudita, ele busca não só protagonismo em campo, mas também estabilidade pessoal.

"Estava querendo novos ares", admitiu, ao comentar os motivos da saída do Al-Ahli. A frase simples revela muito do momento vivido por Alexsander. Vendido precocemente pelo Fluminense, o meio-campista teve pouco espaço na Arábia Saudita, enfrentando a concorrência de estrangeiros em excesso e decisões técnicas que o tiraram de cena. No time mineiro, vê um novo projeto como uma chance de alinhar carreira e vida pessoal. "Queria alcançar meus objetivos, constituir minha família também. Foi um fator principal para tomar minha decisão."

A convicção com que falou sobre os próximos passos é proporcional ao tamanho do desafio que terá pela frente. Já defendeu o clube em duas partidas, contra Flamengo e Red Bull Bragantino, e, nesta quarta-feira, poderá ser novamente titular no duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, justamente contra o time carioca, no qual enfrentou no jogo de ida, no Maracanã. "É um jogo especial, contra uma equipe acostumada a decisões. O nível sobe em jogos assim, e são os detalhes que decidem."

Durante a apresentação, o meio-campista recebeu das mãos do ex-goleiro Victor a camisa 5, tradicional e simbólica para um jogador da sua função. O gesto reforça a aposta da diretoria em um jogador que ainda carrega um histórico de passagens por seleções de base e, agora, mira mais alto. "Quando o jogador se sente feliz e em casa, ele consegue desempenhar bom futebol. E os resultados vão aparecendo", destacou.