Alexander-Arnold fica de fora da lista da Inglaterra para jogos das Eliminatórias da Copa de 2026

O novo lateral do Real Madrid, Trent Alexander-Arnold, não foi incluído na lista de 24 jogadores anunciada pelo técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, nesta sexta-feira (29), para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 contra Andorra e Sérvia.

Alexander-Arnold assinou com o Real Madrid antes do início da temporada, após o término de seu contrato com o Liverpool, mas o lateral não conseguiu se destacar pela nova equipe nem na Copa do Mundo de Clubes nem nas partidas de abertura do campeonato espanhol.

"Sou um grande fã de Trent e Jack [Grealish, também ausente] por seu talento e personalidade. Não há dúvida disso. A competição é acirrada, mas eles ainda estão na disputa" por futuras convocações, afirmou o treinador alemão.

Nem seu companheiro de equipe Jude Bellingham nem o astro do Arsenal Bukayo Saka estão na lista, mas em ambos os casos é devido a lesões.

Em relação a Bellingham, Tuchel se desculpou após descrever o comportamento do meia como "repulsivo", após uma discussão acalorada depois da derrota por 3 a 1 para o Senegal em um amistoso em junho.

"Não usei essa palavra intencionalmente, quero deixar isso bem claro. Não houve nenhuma mensagem oculta e assumo a responsabilidade por terem criado essas manchetes", disse Tuchel.

"Era a manhã seguinte à derrota, eu tinha dormido pouco. Foi em uma entrevista ao vivo e usei a palavra errada", acrescentou Tuchel, que observou que o inglês não é sua língua nativa e ligou imediatamente para o jogador para se desculpar.

O técnico também convocou o zagueiro Djed Spence (de 25 anos), do Tottenham, e o meio-campista Elliot Anderson (22 anos), do Nottingham Forest, que estão sendo convocados pela primeira vez em suas carreiras.

Também se destaca na lista de convocados o atacante Marcus Rashford, emprestado pelo Manchester United ao Barcelona na tentativa de reavivar uma carreira estagnada nos últimos anos.

A Inglaterra, que não sofreu gols em três jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, recebe a modesta seleção de Andorra em Birmingham no dia 6 de setembro e viaja para Belgrado três dias depois para jogar contra a Sérvia.

--- Lista de convocados da Inglaterra:

Goleiros: Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City), Dean Henderson (Crystal Palace)

Defensores: Reece James (Chelsea), Marc Guehi (Crystal Palace), John Stones (Manchester City), Dan Burn (Newcastle), Ezri Konsa (Aston Villa), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Tino Livramento (Newcastle), Djed Spence (Tottenham)

Meio-campistas: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Jordan Henderson (Brentford), Adam Wharton (Crystal Palace), Morgan Rogers (Aston Villa), Declan Rice (Arsenal)

Atacantes: Harry Kane (Bayern de Munique/ALE), Eberechi Eze (Arsenal), Jarrod Bowen (West Ham), Anthony Gordon (Newcastle), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona/ESP), Ollie Watkins (Aston Villa)