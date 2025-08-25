Alessandro Telles retorna ao comando do Pelotas para a Copa FGF

Telles assumiu o Lobo um dia após a derrota por 5 a 0 para o Grêmio, na Arena, ainda na primeira fase. Lucas Rhamon / E.C. Pelotas

O Esporte Clube Pelotas anunciou no último domingo (24) o retorno de Alessandro Telles ao comando técnico da equipe profissional. O treinador será o responsável por liderar o Lobo na disputa da Copa FGF – Ruy Carlos Ostermann, torneio que garante ao campeão uma vaga na Série D de 2026.

Telles, de 55 anos, tem passagem pelo clube como auxiliar técnico em duas ocasiões – entre 2013 e 2014 e em 2021 – e foi o treinador do Lobo na reta final do Gauchão deste ano.

Foram sete partidas no estadual, com uma vitória, três empates e três derrotas, desempenho que não evitou o rebaixamento do Pelotas para a Divisão de Acesso.

Desde a saída, em março, Telles não assumiu nenhuma outra equipe e chegou a declarar a vontade de permanecer no áureo-cerúleo para o segundo semestre. No período, o treinador concluiu o curso de treinadores da Associação de Futebol da Argentina (AFA).

Apresentação do elenco

A reapresentação do elenco áureo-cerúleo está marcada para quarta-feira (27), data em que Telles inicia oficialmente os trabalhos junto aos 15 atletas já contratados para a competição.

Confira os jogadores já anunciados pelo E.C. Pelotas:

Rodrigo Mamá, 42 anos - Goleiro

Josias, 24 anos - Zagueiro

Douglas Zielke, 27 anos - Zagueiro

Wendell Pereira, 29 anos - Zagueiro

Marlon Bica, 31 anos - Zagueiro e volante

Adryel, 21 anos - Lateral esquerdo

Vitor Oliveira, 27 anos - Lateral esquerdo e volante

Nicolas Ferri, 24 anos - Lateral direito

Lucas Hulk, 32 anos - Volante

Vinicius Kiss, 37 anos - Meia

Jean Roberto, 31 anos - Meia

Otávio, 26 anos - Meia e atacante

Cadinho, 24 anos - Atacante

Victor Lima, 23 anos - Atacante

Léo Ferraz, 23 anos - Atacante

Mudança no planejamento

Inicialmente, a diretoria havia indicado que Antônio Freitas, técnico do sub-20, seria o comandante do time principal na Copinha.

Com a reviravolta, Freitas seguirá dedicado exclusivamente ao grupo que disputa a Série A-2 da categoria. No domingo (24), a equipe venceu o Guaíba por 1 a 0, na Boca do Lobo, e assumiu a terceira colocação do grupo B.