Alessandro Telles retorna ao comando do Pelotas para a Copa FGF

O Esporte Clube Pelotas anunciou no último domingo (24) o retorno de Alessandro Telles ao comando técnico da equipe profissional. O treinador será o responsável por liderar o Lobo na disputa da Copa FGF – Ruy Carlos Ostermann, torneio que garante ao campeão uma vaga na Série D de 2026.
Telles, de 55 anos, tem passagem pelo clube como auxiliar técnico em duas ocasiões – entre 2013 e 2014 e em 2021 – e foi o treinador do Lobo na reta final do Gauchão deste ano.
Foram sete partidas no estadual, com uma vitória, três empates e três derrotas, desempenho que não evitou o rebaixamento do Pelotas para a Divisão de Acesso.
Desde a saída, em março, Telles não assumiu nenhuma outra equipe e chegou a declarar a vontade de permanecer no áureo-cerúleo para o segundo semestre. No período, o treinador concluiu o curso de treinadores da Associação de Futebol da Argentina (AFA).
Apresentação do elenco
A reapresentação do elenco áureo-cerúleo está marcada para quarta-feira (27), data em que Telles inicia oficialmente os trabalhos junto aos 15 atletas já contratados para a competição.
Confira os jogadores já anunciados pelo E.C. Pelotas:
- Rodrigo Mamá, 42 anos - Goleiro
- Josias, 24 anos - Zagueiro
- Douglas Zielke, 27 anos - Zagueiro
- Wendell Pereira, 29 anos - Zagueiro
- Marlon Bica, 31 anos - Zagueiro e volante
- Adryel, 21 anos - Lateral esquerdo
- Vitor Oliveira, 27 anos - Lateral esquerdo e volante
- Nicolas Ferri, 24 anos - Lateral direito
- Lucas Hulk, 32 anos - Volante
- Vinicius Kiss, 37 anos - Meia
- Jean Roberto, 31 anos - Meia
- Otávio, 26 anos - Meia e atacante
- Cadinho, 24 anos - Atacante
- Victor Lima, 23 anos - Atacante
- Léo Ferraz, 23 anos - Atacante
Mudança no planejamento
Inicialmente, a diretoria havia indicado que Antônio Freitas, técnico do sub-20, seria o comandante do time principal na Copinha.
Com a reviravolta, Freitas seguirá dedicado exclusivamente ao grupo que disputa a Série A-2 da categoria. No domingo (24), a equipe venceu o Guaíba por 1 a 0, na Boca do Lobo, e assumiu a terceira colocação do grupo B.