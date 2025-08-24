Alemã conquista bicampeonato na bola no Mundial de Ginástica Rítmica

Varfoloeev é atual campeã olímpica. Ivan Carvalho / Divulgação/CBG

A alemã Darja Varfolomeev, atual campeã olímpica e bicampeã do mundo do individual geral, garantiu o segundo título consecutivo no aparelho bola, neste domingo (24), ao vencer a final do Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica, que acontece no Rio de Janeiro.

Varfolomeev voltou a pisar a quadra da Arena Carioca 1 cerca de 15 minutos depois de ficar fora do pódio no arco. Em sua segunda final do dia, ela fez uma excelente exibição e com 29.850 garantiu a medalha de ouro.

A estadunidense Rin Keys conquistou a prata. Aos 16 anos ela subiu no pódio de um Mundial adulto, pela primeira vez.

Campeã do arco, minutos antes, a italiana Sofia Raffaeli recebeu nota 28.750 e ficou com o bronze.

Confira o resultado final

Ouro : Darja Varfolomeev (ALE) - 29.850;

: Darja Varfolomeev (ALE) - 29.850; Prata : Rin Keys (EUA) - 29.050;

: Rin Keys (EUA) - 29.050; Bronze : Sofia Raffaeli (ITA) - 28.750;

: Sofia Raffaeli (ITA) - 28.750; 4 : Takhmina Ikromova (UZB) - 28.700;

: Takhmina Ikromova (UZB) - 28.700; 5: Stiliana Nikolova (BUL) - 29.500;

Stiliana Nikolova (BUL) - 29.500; 6 : Tara Dragas (ITA) - 28.050;

: Tara Dragas (ITA) - 28.050; 7: Meital Maayan Sumkin (ISR) - 27.500;

Meital Maayan Sumkin (ISR) - 27.500; 8: Polina Karika (UCR) - 26.650.