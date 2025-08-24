Alemã conquista bicampeonato na bola no Mundial de Ginástica Rítmica

A alemã Darja Varfolomeev, atual campeã olímpica e bicampeã do mundo do individual geral, garantiu o segundo título consecutivo no aparelho bola, neste domingo (24), ao vencer a final do Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica, que acontece no Rio de Janeiro.
Varfolomeev voltou a pisar a quadra da Arena Carioca 1 cerca de 15 minutos depois de ficar fora do pódio no arco. Em sua segunda final do dia, ela fez uma excelente exibição e com 29.850 garantiu a medalha de ouro.
A estadunidense Rin Keys conquistou a prata. Aos 16 anos ela subiu no pódio de um Mundial adulto, pela primeira vez.
Campeã do arco, minutos antes, a italiana Sofia Raffaeli recebeu nota 28.750 e ficou com o bronze.
Confira o resultado final
- Ouro: Darja Varfolomeev (ALE) - 29.850;
- Prata: Rin Keys (EUA) - 29.050;
- Bronze: Sofia Raffaeli (ITA) - 28.750;
- 4: Takhmina Ikromova (UZB) - 28.700;
- 5: Stiliana Nikolova (BUL) - 29.500;
- 6: Tara Dragas (ITA) - 28.050;
- 7: Meital Maayan Sumkin (ISR) - 27.500;
- 8: Polina Karika (UCR) - 26.650.
*O repórter viajou a convite da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG).