Alegria na Baixada Melancólica: o sentimento dos torcedores do Inter-SM na final da Divisão de Acesso

Torcedores do Inter-SM no esquenta antes da final. Luis Gustavo Santos / Agência RBS

A melancolia de ficar longe da elite do futebol gaúcho acabou para os torcedores do Inter-SM. Longe do Gauchão por 14 anos, o clube conquistou o acesso em 2025, após bater o Veranópolis na semifinal da Série A2 na última semana.

Quem passa por Santa Maria, mais especificamente nos arredores do Estádio Presidente Vargas, no bairro Noal, ainda ouve amantes do Alvirrubro comentarem sobre o período sombrio que viveram.

Neste sábado (30), milhares deles estão na Baixada Melancólica para ver o time jogar pela final da Divisão de Acesso, contra o Novo Hamburgo, a partir das 19h. Diferente do que nome do estádio sugere, dessa vez, o sentimento é oposto. Alegria e a expectativa de ver o time do coração enfrentando “os melhores do Estado” toma conta da torcida que outrora sofreu com eliminações precoces.

— Não só é dificil subir, como é difícil permanecer (na elite). Queremos que nosso time seja competitivo. Isso é muito importante para todo o município — afirma o empresário Márcio Rabelo.

Há quem sonhe ainda mais alto. Além da permanência no Campeonato Gaúcho, o advogado Felipe Rossi acredita que o time pode jogar uma final contra o “xará” de Porto Alegre.

— O segundo jogo aqui em Santa Maria — exclama.

Sobre o sentimento de conseguir o acesso, Rossi não consegue descrecrever. Mas garante que isso nunca mais vai acontecer.

— Nós nunca mais vamos cair para a Divisão de Acesso — brinca.

Após a final da Divisão de Acesso, o Alvirrubro deve encerrar a temporada e começar os preparativos para o Capeonato Gaúcho. Por isso, os mais de 6 mil presentes no Presidente Vargas esperam o título para terminar bem o ano.