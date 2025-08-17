Alcaraz supera um debilitado Zverev e fará final em Cincinnati contra Sinner

O espanhol Carlos Alcaraz superou neste sábado (16) as semifinais do Masters 1000 de Cincinnati diante de um Alexander Zverev fisicamente debilitado e disputará o título contra seu grande rival, o italiano Jannik Sinner.

Alcaraz, número dois do ranking da ATP, venceu por 6-4 e 6-3 Zverev, número três, que jogou o último set limitado fisicamente sob o forte calor e umidade em Cincinnati (Ohio).

"Nunca é fácil jogar contra alguém que não se sente a cem por cento e para mim é ainda mais difícil fazê-lo contra Sascha", declarou Alcaraz. "É um grande jogador e uma grande pessoa, temos uma ótima relação".

"Começamos muito bem a partida, bons ralis, alto nível, mas de repente ele começou a se sentir mal", relatou. "Meu foco então estava em como ele se sentia em vez de me concentrar no meu jogo. Foi uma situação muito difícil e desejo o melhor para ele".

O ex-número um mundial vai lutar na segunda-feira por seu primeiro título do Masters 1000 de Cincinnati, depois da final perdida em 2023 contra Novak Djokovic.

Desde abril, Alcaraz soma sete torneios consecutivos chegando à final.

Três dessas finais foram contra Sinner, com duas vitórias do espanhol no saibro do Masters 1000 de Roma e de Roland Garros e a mais recente vitória do italiano na grama de Wimbledon.

"Estou ansioso para jogar contra ele de novo", garantiu Alcaraz. "Graças a ele eu mostro o meu melhor tênis, e para o público também é ótimo porque nos levamos ao limite. Estou pronto para o desafio".

Neste sábado, o espanhol enfrentava seu maior teste do torneio contra Zverev, que tinha vantagem de seis vitórias em 11 duelos anteriores.

No entanto, o alemão, que é diabético, chegava à sua segunda semifinal seguida de Masters 1000 em meio a dúvidas devido ao mal-estar sofrido nas quartas de final contra Ben Shelton, quando teve tonturas e dificuldades para respirar.

- Em quadra até o fim -

Alcaraz se apoderou do primeiro set mostrando sua melhor versão no saque e com maior efetividade nos momentos decisivos.

Após a interrupção do jogo para atendimento a um espectador, Zverev teve três chances de quebra, mas Alcaraz conseguiu escapar ileso.

O espanhol, em contrapartida, aproveitou sua oportunidade de quebra com uma corajosa subida à rede e manteve seu serviço para fechar o set, selado com seu nono ace.

Alcaraz golpeou novamente ao quebrar de primeira o saque de um Zverev que já começava a mostrar sinais de mal-estar mas, em uma virada inesperada, permitiu que o alemão se recompusesse com um breve apagão.

Encadeando três duplas faltas consecutivas, Alcaraz entregou de bandeja a primeira quebra ao alemão, que ainda venceu outro game enquanto fazia breves pausas apoiando-se na raquete ou sentando-se na quadra.

Zverev então recebeu atendimento médico e foi brevemente ao vestiário, mas ao voltar continuava limitado nos ralis.

O árbitro de cadeira lhe concedeu depois outra pausa para trocar de tênis, mas Zverev nunca recuperou o fôlego e mal conseguiu permanecer em quadra apenas para evitar abandonar a partida.