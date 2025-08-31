Bia Haddad Maia e Ingrid Martins são eliminadas nas duplas do US Open

Poucas horas após avançar na chave de simples, Bia Haddad Maia voltou à quadra neste domingo (31) para formar dupla com a alemã Laura Siegemund, pela segunda rodada da chave feminina. Elas foram derrotadas pela ucraniana Marta Kostyuk e pela romena Elena-Gabriela Ruse por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.
Na madrugada, no último jogo da programação de sábado, Bia superou a grega Maria Sakkari e avançou às oitavas de final. Ela defende os pontos das quartas de final, fase que atingiu na edição passada do torneio disputado em Nova York.
Ingrid Martins perde de virada
Já a carioca Ingrid Martins e a estadunidense Quinn Gleason perderam para as cabeças de chave 3, a canadense Gabriela Dabrowski e a neo-zelandesa Erin Routliffe por 2 a 1, parciais de 6/7 (4-7), 6/4 e 6/2.
Com as derrotas de Bia e Ingrid, o Brasil tem apenas Luisa Stefani na chave de duplas. A paulista e a húngara Timea Babos já estão classificadas para as oitavas de final.