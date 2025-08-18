Alcaraz conquista Masters 1000 de Cincinnati após abandono de Sinner na final

O tenista espanhol Carlos Alcaraz conquistou pela primeira vez o Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (18), após o abandono do italiano Jannik Sinner na final.

Alcaraz vencia o primeiro set por 5 a 0 quando Sinner, atual campeão, visivelmente indisposto, anunciou sua desistência após 20 minutos de jogo em uma tarde quente e úmida em Cincinnati, Ohio.

O aguardado confronto entre os dois grandes astros do tênis da atualidade, que se enfrentavam em sua quarta final do ano, teve um destaque surpreendente desde o início por parte de Alcaraz, que vencia por 3 a 0 após duas quebras em menos de 13 minutos.

Sinner, vencedor do último duelo em julho, na final de Wimbledon, parecia indisposto e acumulava erros não forçados.

Após sofrer a terceira quebra, Sinner solicitou atendimento médico e anunciou que estava deixando a partida.

"Sinto muito por decepcioná-los", disse o italiano à plateia durante a cerimônia de premiação.

"Não estou me sentindo bem desde ontem. Achei que melhoraria durante a partida, mas foi piorando. Tentei jogar e fazer algo ainda que fosse uma partida pequena, mas não consegui", lamentou o italiano, atual campeão.

"Não é assim que quero vencer partidas e torneios", respondeu Alcaraz.

"Sinto muito, entendo como você está se sentindo agora", disse o espanhol, que também venceu as finais do Masters 1000 de Roma e de Roland Garros este ano.

Aos 22 anos, Alcaraz se tornou o segundo tenista mais jovem a conquistar oito títulos do Masters 1000, atrás apenas do compatriota Rafael Nadal.

Alcaraz e Sinner começarão a disputa pelo US Open, o último Grand Slam do ano, no domingo, em Nova York.

--- Últimos campeões do Masters 1000 de Cincinnati:

2025: Carlos Alcaraz (ESP)

2024: Jannik Sinner (ITA)

2023: Novak Djokovic (SRB)

2022: Borna Coric (CRO)

2021: Alexander Zverev (ALE)

2020: Novak Djokovic (SRB)

2019: Daniil Medvedev (RUS)

2018: Novak Djokovic (SRB)

2017: Grigor Dimitrov (BLR)

2016: Marin Cilic (CRO)

Jogadores com mais títulos do Masters 1000 de Cincinnati desde o início da Era Open:

1. Roger Federer (SUI): 7 títulos (2005, 2007, 2009, 2010, 2012, 2014, 2015)

2. Mats Wilander (SWE): 4 títulos (1983, 1984, 1986, 1988)

3. Pete Sampras (EUA): 3 títulos (1992, 1997, 1999)

Andre Agassi (EUA): 3 títulos (1994, 1995, 2004)

Novak Djokovic (SRB): 3 títulos (2018, 2020, 2023)