Alavés x Atlético de Madrid pela La Liga: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Alavés x Atlético de Madrid: tudo sobre o jogo pela terceira rodada da La Liga. Arte GZH

Alavés e Atlético de Madrid se enfrentam neste sábado (30), às 12h, pela terceira rodada da La Liga. O jogo ocorre no Estádio Mendizorroza, em Vitoria-Gasteiz, na Espanha.

Escalações para Alavés x Atlético de Madrid

Alavés: Sivera; Castro, Garcés, Tenaglia e Parada; Blanco, Ibáñez, Carlos Vicente e Aleña; Guridi e Toni Martínez. Técnico: Eduardo Coudet.

Atlético de Madrid: Oblak; Marcos Llorente, Le Normand, Hancko e Ruggeri; Johnny (Gallagher), Pablo Barrios (Gallagher), Giuliano Simeone e Thiago Almada; Sørloth e Julian Álvarez. Técnico: Diego Simeone.

Arbitragem para Alavés x Atlético de Madrid

Ainda não foi divulgada.

Onde assistir a Alavés x Atlético de Madrid

A partida será transmitida ao vivo na ESPN 4 e no Disney+.

Tempo real de Alavés x Atlético de Madrid