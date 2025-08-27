Alavés x Atlético de Madrid pela La Liga: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Alavés e Atlético de Madrid se enfrentam neste sábado (30), às 12h, pela terceira rodada da La Liga. O jogo ocorre no Estádio Mendizorroza, em Vitoria-Gasteiz, na Espanha.
Escalações para Alavés x Atlético de Madrid
Alavés: Sivera; Castro, Garcés, Tenaglia e Parada; Blanco, Ibáñez, Carlos Vicente e Aleña; Guridi e Toni Martínez. Técnico: Eduardo Coudet.
Atlético de Madrid: Oblak; Marcos Llorente, Le Normand, Hancko e Ruggeri; Johnny (Gallagher), Pablo Barrios (Gallagher), Giuliano Simeone e Thiago Almada; Sørloth e Julian Álvarez. Técnico: Diego Simeone.
Arbitragem para Alavés x Atlético de Madrid
- Ainda não foi divulgada.
Onde assistir a Alavés x Atlético de Madrid
A partida será transmitida ao vivo na ESPN 4 e no Disney+.