Alan Franco celebra com a família a renovação com o São Paulo até 2028: 'Clube que eu amo'

O São Paulo oficializou nesta segunda-feira a renovação de contrato com o zagueiro Alan Franco até 31 de dezembro de 2028. O acordo já estava certo faz alguns dias, mas o time realizou dois jogos longe de casa e faltava a assinatura. O argentino celebrou o novo vínculo.

"O São Paulo definiu a renovação de contrato do zagueiro Alan Franco. O vínculo, que se encerraria no fim deste ano, foi ampliado até 31 de dezembro de 2028", anunciou o clube, com o sorridente defensor ao lado dos dirigentes tricolores e também com a presença de seus familiares (mulher e quatro filhos) na assinatura do novo acordo.

"É uma felicidade muito grande. Faz tempo que eu vinha com esse desejo, graças a Deus deu tudo certo", comemorou Alan Franco, titular absoluto no esquema do técnico Hernán Crespo de três defensores, e que cresceu muito de rendimento nos últimos jogos.

"Estou feliz por estar com minha família ao lado para mais uma coisa linda na minha carreira, que é renovar com esse grande clube, que eu amo. A verdade é que estou muito feliz, quero continuar muitos anos aqui, como já falei. Vou seguir trabalhando para que aconteça", disse o camisa 28.

No São Paulo desde 2023, campeão da Copa do Brasil daquele ano e da Supercopa do Brasil em 2024, Alan Franco já tem 111 partidas disputadas com a camisa da equipe e, além da força na marcação, soma 10 participações em gols, sendo sete assistências.

"O Alan se firmou como um grande jogador do nosso elenco. Temos muita felicidade em renovar esse contrato, pela importância dele como zagueiro, líder e profissional. Estamos felizes por fortalecer o nosso elenco", festejou o presidente Julio Casares.