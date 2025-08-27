AFC ainda tem dono? PrimeCast faz um guia da Conferência Americana da NFL; ouça o podcast

Chiefs, de Patrick Mahomes, é o atual campeão da conferência. David Eulitt / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A Conferência Americana da NFL chega à temporada de 2025 cercada de expectativa, especialmente pelo equilíbrio crescente entre as divisões.

O Kansas City Chiefs, atual referência da AFC, busca manter a hegemonia diante de rivais cada vez mais competitivos, como o Buffalo Bills e Baltimore Ravens, que seguem na luta pelo protagonismo.

Além disso, equipes em ascensão, como o Houston Texans, de C.J. Stroud, e o Denver Broncos, de Bo Nix, prometem apimentar a disputa.

O cenário aponta para uma conferência intensa, onde veteranos consagrados e jovens talentos devem ditar o ritmo em uma briga acirrada por uma vaga no Super Bowl.

Assista ao PrimeCast:

O PrimeCast tem episódio inédito sobre futebol americano e basquete toda semana. O podcast pode ser acessado também nas principais plataformas de áudio, além do site e app de GZH.