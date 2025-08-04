Advogados do réu da morte de Maradona pedem afastamento de dois juízes

Os advogados de um médico acusado pela morte de Diego Maradona solicitaram nesta segunda-feira (4) o afastamento de dois juízes nomeados para reiniciar o julgamento após a anulação do anterior, devido ao "receio real" de que "não fossem imparciais".

O pedido foi apresentado pelos advogados de defesa de Leopoldo Luque, médico pessoal de Maradona e um dos oito réus pela morte do ídolo, ocorrida em novembro de 2020.

O documento, obtido pela AFP, solicita a recusa de Roberto Gaig e Juan Pablo Rolón com base no ocorrido na audiência preliminar realizada em julho, o que, segundo os advogados de defesa, "inspira um receio real de que não sejam imparciais".

Gaig e Rolón são dois dos três juízes do novo tribunal nomeados em julho para reiniciar o julgamento pela morte de Maradona.

O julgamento anterior, que ocorreu de março a maio, foi anulado após o escândalo envolvendo um dos juízes por participar de um documentário clandestino sobre o julgamento.

Nesse sentido, a defesa de outra ré, a psiquiatra Agustina Cosachov, também pediu sua absolvição nesta segunda-feira, argumentando que ela não pode ser julgada duas vezes pelo mesmo crime.

O pedido de afastamento dos juízes se baseia em discussões acaloradas durante uma audiência em julho entre o juiz Gaig e Francisco Oneto, advogado de Luque. O magistrado insistiu em acelerar o processo, enquanto o advogado de defesa exigiu o respeito aos prazos legais. Após uma pausa, o juiz mudou sua posição.

De acordo com a petição apresentada nesta segunda, Gaig "conduziu esta audiência com total desrespeito à lei e com o uso mais abusivo de seu poder".

"Este não é um caso qualquer. É o caso que discute como terminou a existência física da maior estrela do futebol mundial. Talvez comparável apenas ao caso O.J. Simpson, ou ao caso que investigou a morte de Michael Jackson", afirma o pedido, que acusa ambos os juízes de buscarem "protagonismo".

Agora, o próprio tribunal deve decidir se afasta ou não os juízes, e a decisão pode ser apelada a uma segunda instância. Enquanto isso, o caso pode prosseguir.

Maradona morreu de edema pulmonar enquanto estava internado em casa se recuperando de uma neurocirurgia.

Oito membros da equipe médica do astro do futebol podem pegar de 8 a 25 anos de prisão por homicídio doloso, uma acusação que implica que eles sabiam que suas ações poderiam levar à morte do paciente.