Adversário do Inter na Libertadores, Flamengo fecha patrocínio que renderá R$ 268,5 milhões

A quantia pode chegar a R$ 895 milhões ao fim do contrato de 40 meses. Duda Fortes / Agencia RBS

Adversário do Inter nesta quarta-feira (20) pelo jogo de volta das oitavas da Libertadores, o Flamengo fechou contrato com a Betano como patrocínio máster. A aprovação foi feita via conselheiros do clube carioca, em reunião na noite de terça (19).

Foram 654 votos a favor, 11 contra e quatro abstenções. A casa de apostas pagará ao clube R$ 268,5 milhões por ano, o maior valor do futebol brasileiro. A quantia pode chegar a R$ 895 milhões ao fim do contrato de 40 meses.

A parceria entra em vigor já no jogo contra o Colorado no mata-mata da competição continental e tem validade até o fim de 2028. Basicamente, é como se o patrocínio rendesse pouco mais de R$ 22,3 milhões por mês, ou cerca de R$ 745 mil por dia.

O logo da empresa, que é a patrocinadora oficial do Brasileirão 2025, será estampado em branco na camisa 1 (rubro-negra) e em preto na camisa 2 (branca). A mudança de patrocinadora aconteceu porque o clube quis uma empresa com mais alcance internacional.

Oito sites de apostas enviaram propostas ao clube da Gávea, porém três ficaram no páreo. A Betano venceu a concorrência de Superbet e Sportingbet. As outras duas ofertas também ultrapassaram os R$ 200 milhões por ano.