Adversário do Brasil em Copas do Mundo, jogador receberá quantia milionária para deixar o Al Hilal; veja valores

Mitrovic deixará o time árabe após a contratação do uruguaio Darwin Nuñez, ex-Liverpool. @fudbalskisavezsrbije / Instagram / Divulgação

Quando o Al Hilal mostrou ao mundo que estava disposto a investir pesado na contratação de jogadores, um dos jogadores contratados foi o atacante sérvio Aleksandar Mitrovic. Em 2023, o time saudita pagou ao Fulham, da Inglaterra, 50 milhões de euros (R$ 270 milhões na cotação da época), segundo o jornalista Fabrizio Romano.

Capitão da seleção da Sérvia, o centroavante de 30 anos disputou as duas últimas Copas do Mundo pela equipe. Nas duas ocasiões, enfrentou o Brasil na fase de grupos e acabou derrotado por 2 a 0.

Após duas temporadas, sendo artilheiro da equipe em ambas, o jogador deve estar de saída da Arábia Saudita. Conforme informação do jornal A Bola, o Al Hilal deseja liberar o atleta para liberar uma cota de estrangeiro no elenco, que é de no máximo oito jogadores. Vale destacar que o time contratou recentemente o uruguaio Darwin Nuñez, que deve ser o titular da posição.

Em 2023, Mitrovic assinou um contrato de 75 milhões de euros por três temporadas, sendo 25 milhões por ano. Como já cumpriu dois anos, resta apenas o último do contrato. Já que o sérvio não aceitou abrir mão da quantia faltante, um membro da direção do Al Hilal, de identidade não divulgada, decidiu pagar o valor que equivale a R$ 158 milhões do próprio bolso.

O jornal Al Kas, do Catar, aponta que o provável destino de Mitrovic é o Leeds United, time recém promovido para a primeira divisão inglesa. Na Inglaterra, além do Fulham, ele também defendeu o Newcastle.