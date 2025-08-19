Abusos nas redes sociais ocorre após supostos incidentes racistas em estádios no futebol alemão

Enquanto o futebol alemão investiga dois incidentes nos quais jogadores foram supostamente vítimas de ofensas racistas por torcedores no estádio, mais atletas têm enfrentado mensagens abusivas online. Nesta terça-feira, o Mainz anunciou que planeja tomar medidas legais contra internautas que postaram mensagens abusivas aos integrantes do seu elenco. A iniciativa acontece no dia seguinte à vitória do clube sobre o Dínamo Dresden, em partida válida pela Copa da Alemanha.

O clube publicou capturas de tela de uma mensagem racista direcionada ao ponta francês Arnaud Nordin, que é negro, e uma contendo insultos sexistas e xenófobos dirigidos à mãe do meio-campista alemão Nadiem Amiri, que tem ascendência afegã.

"Não há mais palavras para pessoas assim", escreveu Amiri, que marcou o único gol da partida. "Não há lugar entre nós para racismo, agitação e ódio na internet, no estádio ou em qualquer outro lugar", escreveu o Mainz.

Em outro incidente, o Rot-Weiss Essen desativou a seção de comentários em uma publicação no Instagram sobre a derrota por 1 a 0 para o Borussia Dortmund na segunda-feira, supostamente após repetidas mensagens racistas dirigidas ao seu jogador Kelsey Owusu, após uma entrada que deixou Yan Couto, do Dortmund, machucado.

"Acho muito desprezível alguns dos comentários direcionados às pessoas", disse seu técnico, Uwe Koschinat, após o jogo.