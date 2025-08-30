Esportes

Mau momento
Notícia

A gangorra quebrou? Como Grêmio e Inter foram parar na parte de baixo da tabela e o que fazer para melhorar

Clubes ocupam 13ª e 14ª posições do Brasileirão, estão eliminados das copas e contradizem tradição do RS

Rafael Diverio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS