À frente de Djokovic e Sinner: onde estavam os fenômenos do tênis aos 19, idade de João Fonseca

João Fonseca completou 19 anos nesta quinta-feira. A nova estrela do esporte nacional vem colhendo elogios dentro e fora do Brasil desde que despontou no circuito, no início do ano. O status de promessa gera comparações com fenômenos mundiais do tênis. Mas em que posição do ranking da ATP estavam os medalhões com a mesma idade do brasileiro?

Em uma comparação entre Fonseca e os tenistas que dominaram o circuito nos últimos 25 anos, o brasileiro leva a melhor sobre quase todos, à exceção da dupla Roger Federer e Rafael Nadal, ambos já aposentados. Aos 19 anos, o suíço e o espanhol estavam em posições superiores à atual de Fonseca - 44º colocado da ATP.

Federer era o 39º do mundo em agosto de 2000. Na época, não tinha nenhum dos seus 20 títulos de Grand Slam. Na verdade, sequer havia levantado um troféu de nível ATP. Fonseca, por sua vez, ainda com 18 anos, já tinha um título de ATP no currículo após ser campeão em Buenos Aires, em fevereiro deste ano.

Nadal, por sua vez, foi o mais precoce das últimas décadas. Aos 19 anos, era o número cinco do mundo. E chegaria ao terceiro posto do ranking três dias após celebrar seus 19 anos. E, apenas dois dias depois de comemorar seu aniversário, ele ergueu seu primeiro título de Grand Slam, em Roland Garros, no dia 5 de junho de 2005.

Por outro lado, Fonseca leva vantagem sobre o sérvio Novak Djokovic, o britânico Andy Murray e o jovem Jannik Sinner. O espanhol Carlos Alcaraz acompanha o compatriota Nadal em termos de precocidade. Aos 19, era o 9º do mundo. Chegaria ao sexto lugar quatro dias após celebrar o aniversário.

Sinner, por sua vez, fez trajetória mais discreta quando mais novo. Com a mesma idade de Fonseca, o atual número 1 do mundo ocupava a modesta 73ª colocação. Djokovic figurava no 63º posto da ATP, enquanto Murray, já aposentado, era o 46º.

Confira abaixo as posições dos fenômenos no ranking aos 19 anos:

Roger Federer: 39º

Rafael Nadal: 5º

Novak Djokovic: 63º

Andy Murray: 46º

Jannik Sinner: 73º

Carlos Alcaraz: 9º