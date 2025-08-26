49ers, Cardinals, Rams e Seahawks: o que esperar dos times da NFC Oeste da NFL

Seahawks trocaram de quarterback e apostaram em Sam Darnold. SOOBUM IM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Das últimas sete finais da Conferência Nacional (NFC), cinco delas tiveram pelo menos uma equipe da divisão Oeste. Apesar de apenas um título de Super Bowl ter sido conquistado nesse período, as franquias mostraram um nível de competividade alto.

Na última temporada, no entanto, as equipes da NFC Oeste tiveram problemas, principalmente com lesões. Mudanças foram realizadas nos elencos para que em 2025/2026 a história seja diferente.

Zero Hora ouviu analistas de NFL de diversos canais especializados do Brasil para saber o que esperar de cada franquia para a temporada. Veja abaixo as análises sobre a NFC Oeste:

San Francisco 49ers

Brock Purdy recebeu um grande contrato dos 49ers. IAN MAULE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Quatro das cinco finais mencionadas contaram com a presença dos 49ers, uma franquia que montou um time competitivo e com bons talentos. No entanto, o Super Bowl ainda não foi conquistado, e o tempo de alguns jogadores está acabando. Ademais, a última temporada foi marcada por diversas lesões.

— Depois de uma temporada pra lá de decepcionante, os 49ers tentam o “rebote”, sem o efeito da ressaca do Super Bowl perdido para os Chiefs. A expectativa fica ainda maior para o torcedor, pois o time tem o calendário mais fraco de toda a NFL pela frente — analisa Rafael Belattini, comentarista da ESPN e do canal Toque e Passa.

É uma equipe que, se estiver saudável, tem chances de chegar longe. A comissão técnica comandada por Kyle Shanahan ganhou um reforço velho conhecido da franquia.

— Brock Purdy foi valorizado com um novo contrato, Christian McCaffrey parece recuperado e George Kittle segue como um dos melhores da posição. Mas, ainda há uma certa dúvida com o grupo de recebedores. Na defesa, há uma reformulação do grupo, contudo com confiança nas mãos de Robert Salah, que retorna ao time — complementa.

Destaques do time: Brock Purdy, Christian McCaffrey e Fred Warner

Brock Purdy, Christian McCaffrey e Fred Warner Treinador: Kyle Shanahan

Kyle Shanahan Campanha em 2024/2025: 6 vitórias e 11 derrotas

Arizona Cardinals

Kyler Murray está ameaçado nos Cardinals. NORM HALL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Faz tempo que os Cardinals não têm protagonismo dentro da divisão. São várias reconstruções desde 2008/2009, última vez em que a franquia foi finalista da NFC. Para brigar na próxima temporada, Arizona fez um bom recrutamento no draft.

— Os Cardinals selecionaram Walter Nolen, Jordan Burch e Will Johnson, que são prospectos com potencial para se tornarem titulares de impacto — analisa Raphão Martins, comentarista da Cazé TV e da DAZN.

Apesar de bons jovens talentos, a franquia precisa lidar com jogadores mais experientes e que ainda não mostraram todo seu potencial, ou estão com a titularidade ameaçada.

— Para o time dar o próximo passo, Kyler Murray, Trey McBride e Marvin Harrison Jr precisam liderar uma temporada dominante no ataque. Resta saber se Jonathan Gannon (head coach) e Drew Petzing (coordenador ofensivo) vão conseguir encaixar as peças em uma NFC Oeste que promete muito equilíbrio em 2025 — pondera Martins.

Destaques do time: Marvin Harrison Jr., Calais Campbell e Budda Baker

Marvin Harrison Jr., Calais Campbell e Budda Baker Treinador: Jonathan Gannon

Jonathan Gannon Campanha em 2024/2025: 8 vitórias e 9 derrotas

Los Angeles Rams

Sean McVay já liderou os Rams a um título do Super Bowl. JASON MILLER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A expectativa é alta para os Rams, já que foram longe nos playoffs na última temporada. É um time experiente e que sabe competir graças ao treinador Sean McVay. Foi com ele que a franquia venceu o Super Bowl em 2019.

— É provavelmente a maior ameaça ao Philadelphia Eagles na NFC. Com o melhor quarterback da conferência, resolvendo buracos na defesa contra o jogo terrestre e no grupo de wide receivers, tudo indica que o time de Sean McVay chega muito bem preparado para brigar por Super Bowl — analisa Henrique Bulio, editor-chefe do ProFootball.

O experiente quarterback Matthew Stafford, de 37 anos, ainda pode competir, principalmente por ter Puka Nacua como um alvo seguro, além de reforços no ataque.

— A equipe que mais deu trabalho para os Eagles nos playoffs e, não fosse pelo brilhante Jalen Carter, o título poderia estar nas mão dos Rams. Portanto, a expectativa é alta — complementa.

Destaques do time: Matthew Stafford, Puka Nacua e Jared Verse

Matthew Stafford, Puka Nacua e Jared Verse Treinador: Sean McVay

Sean McVay Campanha em 2024/2025: 10 vitórias e 7 derrotas

Leia Mais Quem são os 32 quarterbacks titulares da NFL para a temporada 2025/2026

Seattle Seahawks

A temporada passada foi melhor do que o esperado, mas os Seahawks tomaram decisões importantes. O quarterback foi trocado, assim como principal recebedor dos últimos anos.

— A revolução está acontecendo com um ano de atraso. Geno Smith e D.K. Metcalf foram trocados. Sam Darnold é o quarterback e isso causa receio, mas a defesa de Mike MacDonald cresceu na reta final da temporada. Jaxon Smith-Njigba tem tudo para se tornar um grande recebedor e Seattle é um time para competir — explica Deivis Chiodini, comentarista da ESPN.

A aposta em Darnold é válida, pois ele foi um dos melhores quarterbacks da última temporada, quando defendeu o Minnesota Vikings. No entanto, é um jogador que funciona com um time bem estruturado.

— O reforço na proteção de Darnold foi bem-vindo e caberá ao time eliminar as inconsistências, correr melhor com a bola e assim brigar por uma vaga de wild card — opina.

Destaques do time: Kenneth Walker, Cooper Kupp e Leonard Williams

Kenneth Walker, Cooper Kupp e Leonard Williams Treinador: Mike Macdonald

Mike Macdonald Campanha em 2024/2025: 10 vitórias e 7 derrotas

Assista ao Guia da NFC do PrimeCast