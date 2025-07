Zverev se diz "vazio" e "sem alegria" e admite procurar terapia após queda precoce em Wimbledon

— Nunca me senti tão vazio antes. Sinto falta de alegria — declarou Zverev. — Não é necessariamente sobre o tênis. É a falta de alegria fora do tênis também. Não acho que o tênis seja o problema para mim agora. É outra coisa que preciso encontrar dentro de mim no momento. Mas algo dentro de mim precisa mudar, e não necessariamente na quadra de tênis.