Zverev perde para francês e aumenta a lista de favoritos eliminados em Wimbledon

O tenista alemão Alexander Zverev , número 3 do mundo, foi eliminado na primeira rodada de Wimbledon nesta terça-feira (1º), derrotado pelo francês Arthur Rinderknech (72º)

Rinderknech fechou o jogo em 3 sets a 2, com parciais de 7/6 (7-3), 6/7 (8-10), 6/3, 6/7 (5-7) e 6/4, em duelo que começou na segunda-feira e teve que ser interrompido pelo toque de recolher no All England Club.