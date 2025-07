Zico cita falhas que determinaram queda do Fla no Mundial de Clubes: 'Erro em sair pelo meio'

Chefe da delegação rubro-negra no Mundial de Clubes, Zicou assistiu de perto a eliminação do Flamengo na derrota de 4 a 2 para o Bayern de Munique, pelas oitavas de final da competição. De volta ao Brasil, o ex-camisa 10 destacou os erros que determinaram a queda da equipe.

No histórico do confronto, o time alemão abriu uma vantagem de dois gols com apenas 11 minutos de partida no primeiro tempo. A estratégia do adversário, de pressionar a saída de bola dos cariocas foi citada pelo ídolo flamenguista.