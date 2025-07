Zebras e decepções: cinco destaques das oitavas do Mundial de Clubes

Quartas de finais serão disputadas ainda nesta semana. ANGELA WEISS / AFP

As oitavas de final do Mundial de Clubes reservaram diferentes emoções aos torcedores e entusiastas do esporte. Com direito a dois brasileiros classificados, resultados inesperados e um confronto mais duradouro que o normal, estão definidas as oito equipes que seguem na competição.

Dentre os times brasileiros, Flamengo e Botafogo foram eliminados. Entretanto, Fluminense e Palmeiras seguem na disputa e podem se enfrentar nas semifinais, caso se classifiquem. As quatro partidas das quartas de final serão disputadas nesta sexta-feira (4) e neste sábado (5).

Confira abaixo cinco momentos que foram destaques nas oitavas de final do Mundial de Clubes.

O gol de Paulinho que classificou o Palmeiras diante do Botafogo

Paulinho tem sido fundamental na campanha do Palmeiras no Mundial de Clubes. FRANCK FIFE / AFP

Já era de se imaginar que o confronto entre brasileiros nas oitavas de final reservaria um duelo emocionante e com poucas falhas em ambos os lados. Em Palmeiras e Botafogo, a classificação do Verdão foi decidida no primeiro tempo da prorrogação, quando Paulinho marcou um golaço e decretou o placar de 1 a 0.

Apesar de ter sido uma das principais contratações do clube na temporada, Paulinho chegou ao Mundial no banco de reservas, sem a melhor das condições para entrar em campo. O fato se deve a uma fratura por estresse na tíbia da perna direita, que o atleta sofre desde março de 2024.

A lesão dificulta a presença de Paulinho na maior parte das partidas. Mesmo assim, ele tem sido fundamental, já que marcou um dos gols do empate contra o Inter Miami, na última rodada da primeira fase, além do gol da classificação contra o Botafogo.

Recentemente, o médico do Palmeiras, Pedro Pontin, confirmou que o jogador passará por uma nova cirurgia após o término do torneio.

O jogo interminável entre Chelsea e Benfica

Jogo entre os times foi resolvido na prorrogação após paralisação por questões climáticas. ANGELA WEISS / AFP

A partida entre as equipes não apresentava nada de inusitado até os minutos finais. O Chelsea vencia por 1 a 0 com gol de Reece James, de falta. Entretanto, por volta dos 40 minutos do segundo tempo, a arbitragem paralisou a partida em função do risco de raios.

Após quase duas horas, o jogo foi retomado para a disputa dos cinco minutos restantes e mais seis de acréscimos. Neste período, Di María fez de pênalti e levou o confronto para a prorrogação, aumentando em 30 minutos a duração da partida.

No tempo extra, o Chelsea dominou as ações ofensivas e marcou três vezes, goleando o Benfica por 4 a 1. No fim das contas, do apito inicial até o apito final, foram quase cinco horas.

Fluminense passa pela Inter de Milão

Fluminense é um dos dois brasileiros nas quartas de final. Federico Parra / AFP

Um bom mata-mata precisa ter a famosa "zebra", quando o azarão desbanca o favorito. O Fluminense foi o responsável pela primeira das oitavas de final, já que eliminou a atual vice-campeã europeia, Inter de Milão, ao vencer por 2 a 0, com gols de Cano e Hércules. Nas quartas, o Tricolor enfrentará o Al Hilal.

Entre os destaques do time no confronto, o meia Jhon Arias foi eleito o melhor da partida. Além dele, o goleiro Fábio também foi fundamental, inclusive sendo bastante elogiado pela imprensa internacional após a partida.

Quem também foi bastante elogiado foi o técnico Renato Portaluppi. Em entrevista coletiva depois da vitória, ele confessou que estudou a Inter de Milão nos dias anteriores e teve de recusar um jantar com sua filha, Carol, para focar na avaliação do adversário.

Al Hilal surpreende e elimina o Manchester City

Malcom foi um dos destaques do Al Hilal contra o Manchester City. CHANDAN KHANNA / AFP

Outro resultado inesperado nas oitavas de final foi a vitória do Al Hilal sobre o Manchester City. A partida teve um empate em 2 a 2 no tempo normal. Já na prorrogação, mais três gols foram marcados, culminando na vitória dos sauditas por 4 a 3. Nas quartas, o clube enfrentará o Fluminense.

Depois do jogo, o presidente do Al Hilal confirmou aos jogadores o pagamento de uma premiação extra pelo feito. Segundo o jornalista Ahmed Al-Qarni, o valor seria de 2 milhões de riais sauditas (R$ 2,9 milhões) para cada jogador.

Vale destacar que o Al Hilal conta com quatro brasileiros no elenco. Renan Lodi, Malcom e Marcos Leonardo foram titulares em todos os jogos da equipe no Mundial. Já Kaio César é reserva e entrou no segundo tempo do jogo contra o Manchester City.

Di Gregorio evita goleada da Juventus

Goleiro italiano foi o melhor em campo contra o Real Madrid. Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

No penúltimo jogo das oitavas de final, o Real Madrid superou a Juventus por 1 a 0 e se classificou para as quartas de final. Apesar da derrota italiana, o melhor jogador em campo foi o goleiro Di Gregorio, que impediu uma goleada dos espanhóis.