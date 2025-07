Zagueiro do Athletic Bilbao é suspenso por exame antidoping positivo

O zagueiro do Athletic Bilbao Yeray Álvarez anunciou nesta quinta-feira (10) que foi suspenso provisoriamente por ter testado positivo em um exame antidoping depois de um jogo da Liga Europa contra o Manchester United.

Álvarez foi diagnosticado com câncer em 2016 e, depois de passar por tratamento, voltou a jogar em 2017. Nesse mesmo ano, no entanto, sofreu uma recorrência da doença, mas conseguiu retornar aos gramados pela segunda vez em 2018.

O teste que deu positivo, segundo Álvarez, foi realizado após a derrota em casa do Athletic Bilbao para o Manchester United por 3 a 0, no jogo de ida da semifinal da Liga Europa, no dia 1º de maio.