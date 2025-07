Yuri Alberto renova com o Corinthians até 2030 e celebra: 'Eu nunca vou te abandonar'

Vendo a equipe jogar abaixo do esperado, figurando em posição ruim no Brasileirão, e vivendo enorme crise política, o torcedor corintiano teve um motivo para celebrar nesta quinta-feira. Depois de temer perder seu artilheiro para a Europa, o corintiano viu o clube acertar a renovação de contrato com Yuri Alberto por cinco temporadas, até 2030. O atual vínculo ia até 2027.