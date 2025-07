Yamal pode ser condenado após contratar pessoas com nanismo para sua festa de 18 anos

Festa do jogador espanhol tinha como tema "máfia".

Destaque dentro dos gramados na última temporada, o jovem Lamine Yamal chamou a atenção para uma situação extracampo, envolvendo a sua festa de aniversário de 18 anos. A comemoração causou polêmica na Espanha e pode render uma multa milionária ao jogador do Barcelona.

Segundo a Associação de Pessoas com Acondroplasia e Outras Displasias Esqueléticas com Nanismo (ADEE), Yamal teria contratado pessoas com nanismo para a festa. O grupo se pronunciou por meio de uma nota oficial: