Yago Dora perde decisão da etapa de Jeffreys Bay, mas avança à WSL Finals

Yago Dora assumiu liderança do ranking.

Líder do ranking do Circuito Mundial de Surfe (WSL), Yago Dora foi superado na final da etapa de Jeffreys Bay nesta sexta-feira (18). O brasileiro foi derrotado por Connor O'Leary, australiano naturalizado japonês, pelo apertado placar de 15,67 a 14,23. O vencedor da etapa sul-africana havia eliminado Filipe Toledo na semifinal com uma surpreendente nota 10 na última onda.