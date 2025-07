Xaud diz que torcida vibrante é trunfo para trazer Mundial de Clubes de 2029 para o Brasil

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, disse acreditar que a vibração da torcida brasileira e o desempenho dos times do País no Mundial de Clubes dos EUA são trunfos para o Brasil ganhar o direito de abrigar a próxima edição da competição, em 2029.

"A gente vai entrar nesta briga para levar o Mundial de 2029 para o Brasil e acredito que isso vai ser uma força a mais. A torcida brasileira provou que é uma das maiores do mundo, que vibra, que comparece", afirmou Xaud, em Nova Jersey, antes da final entre Paris Saint-Germain e Chelsea.

O dirigente afirmou que os times brasileiros na competição representaram muito bem o País. "Todos os brasileiros e a CBF estão muito felizes com os resultados e com tudo que o futebol brasileiro fez neste Mundial", disse o presidente da CBF.

Nação com mais representantes na competição, o Brasil viu suas quatro equipes passarem pela fase de grupos. O Flamengo foi eliminado nas oitavas de final pelo Bayern de Munique. O Botafogo também caiu nas oitavas de final diante do Palmeiras, que perdeu na fase seguinte para o Chelsea.

O Fluminense foi o brasileiro com o melhor resultado nos EUA e sucumbiu nas semifinais também diante do time inglês que eliminou o Palmeiras. Na primeira fase, o finalista Chelsea foi derrotado pelo Flamengo e terminou na segunda colocação do Grupo D.

Questionado sobre as reais chances de o Brasil abrigar o próximo Mundial, Xaud jogou a responsabilidade para o presidente da Fifa. "Aí nosso Gianni (Infantino) que vai falar, mas o Brasil tem total capacidade de receber o Mundial de Clubes", afirmou o presidente da CBF. "E nós temos a torcida", ressaltou novamente.

O presidente da Fifa já afirmou que o Mundial de Clubes é campeonato como o "mais bem-sucedido do mundo", não sairá mais do calendário e veio para "mudar o panorama do futebol de clubes". A próxima edição ainda não tem o país-sede definido. O Brasil é candidato e tem Espanha, Marrocos e Arábia Saudita como concorrentes. O processo de escolha ainda não foi iniciado formalmente.