Xabi Alonso se rende a brasileiros no Mundial: "Estamos vendo que fora da Europa se fazem grandes coisas"

Na véspera do jogo contra a Juventus, técnico do Real Madrid enalteceu bom futebol do Flamengo e classificações do Palmeiras e do Fluminense às quartas de final

01/07/2025 - 08h39min Atualizada em 01/07/2025 - 09h07min