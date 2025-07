Xabi Alonso admite dor da goleada e projeta reconstrução do Real Madrid após queda para o PSG

Derrotado de forma contundente na semifinal do Mundial de Clubes, Xabi Alonso adotou um tom sereno e reflexivo ao avaliar a goleada sofrida pelo Real Madrid diante do PSG por 4 a 0. O treinador espanhol reconheceu a superioridade do adversário e afirmou que o resultado expõe o estágio ainda inicial do projeto que começou a comandar recentemente no clube merengue.