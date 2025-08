Wirtz marca seu 1º gol pelo Liverpool em amistoso no Japão

O meia-atacante alemão Florian Wirtz, principal reforço do Liverpool para a temporada 2025/2026, marcou seu primeiro gol pelo clube na vitória por 3 a 1 sobre o Yokohama Marinos, em amistoso disputado nesta quarta-feira (30), no Japão.

Os 'Reds', atuais campeões da Premier League, dominaram amplamente a partida, apesar de terem saído atrás no placar no início do segundo tempo, quando o atacante Asahi Uenaka (55') marcou o gol do time japonês.