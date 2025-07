Wimbledon nunca teve um vencedor brasileiro em simples entre os homens; confira a lista de campeões 

Sinner vai brigar pelo primeiro título no torneio. HENRY NICHOLLS / AFP

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner decidirão Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada, no próximo domingo (13). Enquanto o espanhol quer o terceiro título do torneio londrino, o italiano busca seu primeiro troféu no All English Club.

Entre os brasileiros, nenhum tenista do país conseguiu conquistar o título masculino de simples. As melhores campanhas do Brasil chegaram até as quartas de final de Wimbledon.

Na Era Aberta, Guga e André Sá são os responsáveis pelos melhores momentos do país. Três vezes campeão de Roland Garros, o catarinense alcançou as quartas em 1999, mas parou em André Agassi, então, número 4 do mundo, e que tinha sido campeão de Wimbledon em 1992.

Sá repetiu a campanha em 2002. Nas quartas, o mineiro foi superado pelo britânico Tim Henman, então número 4 do mundo. Desde então, o Brasil nunca chegou na segunda semana da chave de simples masculina em Wimbledon.

Na Era Amadora (quando os profissionais eram impedidos de competir nos principais torneios), dois nomes também alcançaram as quartas. O gaúcho Thomaz Koch, em 1967, e Arnaldo Vieira, em 1951.

Confira a lista de todos os campeões da Era Aberta em simples masculino