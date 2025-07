Volta Redonda vira diante do Athletico-PR e respira na zona do rebaixamento da Série B

O Volta Redonda conquistou uma grande vitória diante do Athletico-PR, de virada, pelo placar de 3 a 2, na noite deste sábado (19), no estádio Raulino de Oliveira. O jogo, válido pela 17ª rodada, foi bastante movimentado e começou com vantagem de 2 a 0 para os paranaenses. A reação veio no segundo tempo, quando o time da casa marcou três vezes e assegurou o triunfo.

Com o resultado, a equipe respira na luta contra o Z-4, chegou aos 18 pontos e ocupa a 19ª colocação, melhor apenas que o lanterna Amazonas, com 14. Botafogo-SP e Ferroviária completam a degola. O Athletico-PR perdeu boa oportunidade de se aproximar do G-4 e soma 23 pontos, no nono posto.

Os visitantes começaram melhor e logo conseguiram transformar a superioridade em vantagem no placar. Aos 23 minutos, Zapelli recuperou a bola no campo de defesa e deu início ao contra-ataque. Esquivel disparou em velocidade pela esquerda, alcançou a linha de fundo e cruzou para Alan Kardec completar com precisão e abrir o placar.

O segundo gol dos paranaenses saiu aos 38 minutos. Em jogada individual, Zapelli recebeu de Kauã Moraes dentro da área, aplicou duas fintas nos marcadores e finalizou com tranquilidade. O Athletico encerrou a primeira etapa com controle da partida e uma grande atuação longe do seu torcedor.

O Volta Redonda voltou do intervalo com postura diferente e logo conseguiu diminuir. Aos nove minutos, Raí encontrou MV em velocidade. O atacante invadiu a área e finalizou com categoria, deslocando Mycael. A pressão deu resultado novamente aos 20 minutos. Após boa troca de passes no campo ofensivo, Pierre cruzou na medida para André Luiz, que cabeceou firme para deixar tudo igual no placar.

Se o empate já estava bom pelo contexto, o Volta Redonda não se deu por satisfeito e a virada veio aos 35, em jogada construída pelo meio. PK driblou Raul e encontrou Ítalo em boas condições de finalizar. O centroavante tirou do goleiro e marcou o terceiro do Volta Redonda, dando números finais ao movimentado duelo.

Na próxima rodada, o Athletico-PR tenta recuperação diante da Ferroviária, na terça-feira (22), às 20h, na Arena da Baixada. O Volta Redonda volta a campo na próxima quarta-feira (23) para enfrentar a Chapecoense, às 19h, na Arena Condá.

FICHA TÉCNICA

VOLTA REDONDA 3 X 2 ATHLETICO-PR

VOLTA REDONDA - Jean Drosny; Jhonny (Wellington Silva), Gabriel Bahia, Gabriel Pinheiro e Sánchez; Bruno Barra (André Luiz), Pierre (Chay) e Raí (Fabrício); Lucas Tocantins (PK), Ítalo e MV. Técnico: Rogério Corrêa.

ATHLETICO-PR - Mycal; Kauã, Belezi, Léo e Esquivel; Felipinho (Giuliano), Raul (Renan Peixoto), Patrick (João Cruz) e Zapell (Leozinho); Mendoza e Alan Kardec (Viveros). Técnico: Odair Hellmann.

GOLS - Alan Kardec, aos 24, e Zapelli, aos 39 minutos do primeiro tempo. MV aos 10 minutos, André Luiz, aos 22 minutos e Ítalo, aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gabriel Bahia, PK e MV (VOL); Léo, Esquivel, Felipinho e Giuliano (CAP)

CARTÃO VERMELHO - Esquivel (CAP).

ÁRBITRO - Fabiano Monteiro dos Santos (SP).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.