Volta ao gramado e decepção: os sentimentos de Éder Militão após a derrota do Real Madrid

— É um time jovem, que está com força de vontade de querer ganhar . Estão demonstrando isso com jogo coletivo, jogo de equipe. E hoje (quarta-feira) a gente viu muito bem como eles estão.

A final do Mundial de Clubes será entre PSG e Chelsea. As equipes se enfrentam no domingo (13), às 16h, no estádio MetLife, em Nova Jersey.