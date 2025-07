Itália segue invicta na Liga das Nações de Vôlei. ROBIN VAN LONKHUIJSEN / ANP via AFP

É hora de decisão na Liga das Nações de Vôlei Feminino. Entre quarta (23) e quinta-feira (24), as oito seleções classificadas na fase de grupos da VNL se enfrentaram nas quartas de final do torneio, disputadas na Polônia.

A Itália foi a primeira equipe a garantir seu lugar na semi, após bater os Estados Unidos por 3 sets a 0, ainda na manhã de quarta. Depois, Polônia e Japão também conquistaram vaga nas semifinais.

O último lugar nas semifinais ficou com Brasil, que superou a Alemanha no começo da tarde desta quinta.

Leia Mais Seleção feminina supera a Alemanha e avança à semifinal da Liga das Nações de vôlei

Confrontos das quartas de final

Itália 3 x 0 Estados Unidos (quarta-feira, 23/7, às 11h30min)

As italianas não deram chance para as norte-americanas, vencendo o confronto por 3 sets a 0, parciais 25/22, 25/21 e 28/26. A seleção da Itália vem embalada para as semifinais ainda pela campanha invicta na fase de grupos, que as garantiu o primeiro lugar na classificação geral.

Polônia 3 x 2 China (quarta-feira, 23/7, às 11h30min)

Foi de virada, mas as donas da casa conseguiram avançar na Liga das Nações. O jogo foi disputadíssimo, com a China levando o primeiro e o terceiro set, parciais 17/25 e 19/25, mas a Polônia garantindo a vitória após empatar duas vezes o jogo, no segundo e no quarto set (25/20 e 25/19), e levar vantagem no tie-break (15/12).

Japão 3 x 2 Turquia (quinta-feira, 24/7, às 11h30min)

Na manhã desta quinta-feira, mais um jogo de cinco sets. Depois de sair na frente, a seleção japonesa perdeu o segundo e o quarto sets para a Turquia. Ainda assim, conseguiu a vitória no tie-break. As parciais do jogo foram de 25/21, 16/25, 25/20, 22/25 e 15/9.

Brasil x Alemanha (quinta-feira, 24/7, às 15h)

No começo da tarde desta quinta-feira, as brasileiras não tomaram conhecimento contra a Alemanha e venceram por 3 sets a 0 (25/19, 26/24 e 25/14). O Brasil contou com uma atuação inspirada de Rosamaria, maior pontuadora da partida com 13 pontos.

Confrontos das semifinais