Vitória anuncia novo técnico antes de confronto com o Inter

Fábio Carille assinou com o clube por um ano.

Depois da demissão de Thiago Carpini nesta quarta-feira (9) , o Vitória anunciou um novo comandante no final desta tarde. O técnico Fábio Carille assinou contrato de um ano com a equipe baiana.

O treinador chega nesta quinta-feira (10) e já deve estar na casamata do Vitória na partida contra o Inter, no sábado (12). Carille estava sem clube desde que foi demitido do Vasco, em abril deste ano.