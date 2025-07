Vitória acerta contratação do técnico Fábio Carille para a retomada do Brasileirão

"O Vitória anuncia a contratação do técnico Fábio Carille. O treinador assume o cargo com efeito imediato. Seu contrato tem vigência de um ano", informou o clube baiano.

Seu último trabalho foi à frente do Vasco nesta temporada, em que somou 21 jogos, nove vitórias, cinco empates e sete derrotas. O último jogo foi em 27 de abril e desde então estava livre no mercado.

No Vitória, Carille chega para substituir Thiago Carpini, demitido após 14 meses no cargo e 76 jogos, sendo 29 vitórias, 22 empates e 24 derrotas. Em 2025, o time baiano acumulou fracassos importantes: foi eliminado ainda na segunda fase da Copa do Brasil pelo Náutico, perdeu o título estadual para o arquirrival Bahia dentro de casa, caiu na primeira fase da Sul-Americana sem vencer no Barradão e agora se despediu da Copa do Nordeste diante da torcida.