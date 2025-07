Vitor Belfort e Wanderlei Silva vão reeditar luta histórica no Spaten Fight Night 2

O Spaten Fight Night 2, marcado para 27 de setembro em São Paulo, será o palco do reencontro desses ícones. Ismar Ingber / UFC/ Divulgação

Duas lendas do MMA brasileiro, Vitor Belfort e Wanderlei Silva, estão prestes a reviver sua rivalidade em um aguardado confronto de boxe. O Spaten Fight Night 2, marcado para 27 de setembro em São Paulo, será o palco do reencontro desses ícones, 27 anos após sua primeira e histórica batalha no UFC Brasil.

A notícia do embate foi inicialmente divulgada pelo site "MMA Fighting". Essa não é a primeira vez que uma revanche entre Belfort e Silva é cogitada. Em 2012, eles quase se enfrentaram no UFC, durante o reality show "The Ultimate Fighter Brasil", onde atuaram como treinadores. No entanto, uma lesão na mão de Belfort impediu o duelo na época, sendo ele substituído por Rich Franklin.

Diferente do encontro anterior, esta luta será regida pelas regras do boxe. Belfort já possui experiência na modalidade, com vitórias notáveis sobre nomes como o ex-campeão mundial Evander Holyfield e Ronaldo Jacaré nos últimos cinco anos. Por outro lado, Wanderlei Silva fará sua estreia oficial no boxe, apesar de algumas tentativas anteriores que não se concretizaram.

Vitor Belfort, aos 48 anos, foi recentemente introduzido no Hall da Fama do UFC. Sua carreira notável inclui o feito de ser o mais jovem vencedor de um torneio da organização, aos 19 anos, e a conquista do cinturão mundial peso-meio-pesado em 2004. Ele também disputou o cinturão dos pesos-médios em duas ocasiões. Um dos momentos mais marcantes de sua trajetória no MMA foi o rápido nocaute de 44 segundos sobre Wanderlei Silva, ocorrido em outubro de 1998, na primeira visita do UFC ao Brasil.